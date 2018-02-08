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02. 08. 2018

Пожары в Греции: правоохранители задержали поджигателя

В Греции полицейские задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике, где в результате лесных пожаров погиб 91 человек, сообщает Ekathimerini.

"Полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении нескольких поджогов в муниципалитете Маратонас в восточной Аттике", - говорится в сообщении.

35-летнего мужчину обвиняют в поджогах на землях Ризари между 26 и 31 июля и неповиновении полиции.

Правоохранители предполагают, что смертельный пожар начался после того, как один из местных жителей сжигал древесину. Однако в ходе расследования также установлено, что два отдельных пожара, начавшиеся поблизости в районе Неа Макри, стали результатом умышленного поджога.

Напомним, пожары в Греции начались 23 июля. По официальной информации, по состоянию на 29 июля в результате пожаров погиб 91 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести.

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Источник: korrespondent.net

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