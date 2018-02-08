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02. 08. 2018

В Швеции из-за аномальной жары тает высочайшая точка страны

Аномальная жара сдвинула высочайшую точку Швеции на второе место. Так, ледник на южной оконечности горы Кебнекайсе за месяц потерял четыре метра снега, сообщает The Guardian.

Гора Кебнекайсе находится в 150 км к северу от полярного круга и имеет два основных пика. Южный пик покрытый ледником, а северный не покрытый льдом.

Высота южного ледника сегодня составляет 2097 метров, что всего на 2 см выше северного пика.

Ранее высота ледника уменьшалась на метр ежегодно.

Напомним, в июле по всему миру были установлены по меньшей мере 118 исторических рекордов температур.

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Источник: korrespondent.net

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