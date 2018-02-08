Силовики разоблачили на Закарпатье двух военнослужащих на реализации взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в четверг, 2 августа.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники похищали средства поражения с воинской части для дальнейшего сбыта. Правоохранители задокументировали факт реализации военнослужащими 1,3 килограмма тротила, пяти детонаторов и патронов к автомату Калашникова.
Сотрудники СБУ задержали военных при попытке продажи более семи килограммов тротила, 200 граммов пластида, десятков электрических и механических взрывателей.
В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении военным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Cмотрите фотогалерею: Военные на Закарпатье торговали взрывчаткой
Ранее полиция разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась поставкой в Украину и распространением нелегального оружия.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby