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02. 08. 2018

Военные на Закарпатье торговали взрывчаткой

Силовики разоблачили на Закарпатье двух военнослужащих на реализации взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в четверг, 2 августа.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники похищали средства поражения с воинской части для дальнейшего сбыта. Правоохранители задокументировали факт реализации военнослужащими 1,3 килограмма тротила, пяти детонаторов и патронов к автомату Калашникова.

Сотрудники СБУ задержали военных при попытке продажи более семи килограммов тротила, 200 граммов пластида, десятков электрических и механических взрывателей.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении военным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: Военные на Закарпатье торговали взрывчаткой

Ранее полиция разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась поставкой в Украину и распространением нелегального оружия.

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Источник: korrespondent.net

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