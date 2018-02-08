Непогода в Карпатах: реки разрушают мосты и дамбы

В горных районах Ивано-Франковской области после сильных дождей поднялась вода в реках Черемош и Прут, что повлекло за собой разрушение дорог, мостов, дамб и подтопления домов. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"01.08.2018 г., по информации НВ НС Косовской РГА, в результате сильного ливня и поднятия уровня воды в р. Черемош, Рыбница в Косовском районе на автодороге общего пользования государственного значения Р-62 Криворовня — Черновцы в с. Великий Рожин поврежден автомобильный мост; дождевыми потоками повреждено покрытие автодорог общего пользования местного значения Розтоки — Великий Рожин и Розтоки — Барвинков”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате сильных порывов ветра и проливных дождей на кордоне Заболотов — Хлебичин (Борщевский с/с) Снятинского района в р. Прут поднялся уровень воды на 2,5-2,8 м, что привело к полному разрушению откоса дамбы протяженностью 100 м. Вероятность прорыва дамбы, что может привести к затоплению поселка Заболотов, составляет 85%, добавили в ОГА.

В то же время, смещение почвы наблюдается на местной дороге возле города Косов, где уже подтоплены 7 хозяйств. Еще 100 приусадебных участков и около 30 жилых домов подтоплены в поселке Старые Куты. В поселке Куты левый берег Черемоша протяженностью 750 м полностью разрушила вода.

Поврежденным остается автомобильный мост на автодороге общего пользования местного значения Яблунив—Делятин, на автодороге местного значения Яблунив—Космач разрушен трубный переезд в село Люча.

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