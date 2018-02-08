Нападение в Херсоне: у пострадавшей ожоги 40% тела

Ожоги на теле пострадавшей от серной кислоты управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк составляют 40% тела. У нее повреждено зрение.

Об этом сообщил ее знакомый Виктор Таран на своей странице в Facebook в четверг, 2 августа.

По его словам, Гандзюк находится в палате интенсивной терапии и ее состояние продолжает быть чрезвычайно тяжелым.

"Ожоги достигают 40%. Зрение повреждено – врачи борются, чтобы спасти глаз", – написал он.

Также Таран опубликовал фоторобот подозреваемого.

Фотороббот подозреваемого в нападении на Гандзюк. Фото: Виктор Таран / Facebook

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк.

Согласно полученному заключению экспертов, против Гандзюк применили концентрированную серную кислоту. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью.

Накануне пострадавшую привезли в Киевский ожоговый центр. Полиция предоставила охрану Екатерине Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net