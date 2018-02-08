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02. 08. 2018

В Одесской области авто столкнулось с автобусом: есть жертвы

На трассе Одесса - Рени в четверг, 2 августа, столкнулись автомобиль Honda и рейсовый автобус Измаил – Кальчево, сообщает пресс-служба полиции области.

В результате столкновения водитель легковушки погиб, еще семеро человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В полиции отметили, что ДТП произошло около 15:00 неподалеку села Утконосовка Измаильского района.

"По предварительной информации, двигаясь в направлении Измаила, автомобиль Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом Измаил – Кальчево. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, еще семь человек получили повреждения различной тяжести и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают полицейские.

Напомним, накануне под Запорожьем столкнулись шесть автомобилей.

Ранее в городе Вишневое Киевской области произошло ДТП с участием трех маршруток, в результате чего пострадали четыре человека.

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Источник: korrespondent.net

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