Лента RSS
Подписаться на ленту
02 августа 2018, четверг, 19:02
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
02. 08. 2018

Ким Чен Ын написал Трампу письмо

Президент США Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что письмо от Ким Чен Ына было получено в администрации президента США 1 августа.

"Текущая переписка между двумя лидерами следует их встрече в Сингапуре, а также направлена на расширение обязательств, взятых на себя США и КНДР", - приводит агентство заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ранее Трамп заявил, что надеется на новую встречу с лидером КНДР. В своем твиттере американский президент также поблагодарил Ким Чен Ына за полученное письмо.

Как сообщалось, несколькими неделями ранее Трамп также получал письмо от Ким Чены Ына. Американский лидер обнародовал послание в Twitter и назвал его доказательством существенного прогресса между двумя странами.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. После нее было подписано итоговое соглашение, которое включало четыре ключевых пункта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.