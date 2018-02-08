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02. 08. 2018

В Николаевской области пьяный устроил стрельбу по домам

В селе Новоукраинка Николаевской области пьяный мужчина открыл стрельбу по соседским домам. Сообщение от жителей села поступило в 11.00 четверга, 2 августа, сообщили в областной полиции. 

Правоохранители выяснили, что 47-летний мужчина, длительное время находился в гостях у товарища, позже он вышел на улицу и начал стрелять из автоматического оружия. Выпустив более полусотни патронов по заборам расположенных рядом домов, хулиган успокоился, на момент прибытия полицейских он сидел во дворе дома.

В результате инцидента жертв и пострадавших нет. С места происшествия изъяли 55 гильз, два патрона, две пули и автомат с глушителем, который злоумышленник уже спрятал в пакет.

Сейчас сам хулиган ничего не объясняет и находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и откуда у мужчины оружие.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области пьяный устроил стрельбу по домам

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Источник: korrespondent.net

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