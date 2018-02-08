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02. 08. 2018

Ляшко снова продал недвижимости на 16 миллионов

Депутат Верховной Рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко внес в декларацию доход в 16 млн гривен от отчуждения недвижимости. Соответствующие данные находятся в едином реестре деклараций.

Ляшко не уточнил, какую именно недвижимость он продал.

Однако, известно, что покупателем стал бывший нардеп от Партии регионов Александр Рыженков.

Согласно электронной декларации, в 2017 году Ляшко приобрел жилой дом (357,1 кв. м) и земучасток (6 539 кв. м) в Козине (Киевская область). В собственности парламентария также находятся 6 земельных участков (общей площадью 12,6 тыс. кв. м), квартира (95,5 кв. м) и офис в Киеве (183 кв. м). Кроме того, Ляшко арендует часть жилого дома (75,4 кв. м) в Козине у Аллы Савицкой.

Напомним, в прошлом году Ляшко продал Рыженкову квартиру за 15,9 млн гривен.

Александр Рыженков - бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов и отец Юрия Рыженкова, генерального директора Метинвест Холдинга. Это управляющая компания группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Напомним, НАБУ отказалось давать прессе информацию по лотерейным выигрышам Ляшко.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года мать Олега Ляшко, будучи на пенсии, купила четыре роскошные квартиры и 13 земельных участков под Киевом. 

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Источник: korrespondent.net

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