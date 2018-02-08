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02. 08. 2018

В ГПУ заявили о завершении расследования расстрелов на Майдане

Следствие по делу расстрелов людей на Майдане в феврале 2014 фактически завершено, хотя еще ожидаются окончательные экспертизы. Об в четверг, 2 августа, во время встречи с руководителями общественных организаций Евромайдана, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

"Генпрокурор проинформировал о том, что по делам расстрела на Майдане в феврале 2014 ожидаются окончательные экспертизы, следствие фактически завершено. Кроме того, фактически по всем высокопоставленным чиновникам времен президентства Януковича получено разрешения судов на проведение специального (заочного) расследования", - написла Сарган.

Отмечается, что участники встречи обсудили реорганизации Генпрокуратуры, в частности возглавляемого Сергеем Горбатюком Департамента спецрасследований, который занимается делами Майдана.

Генпрокурор подчеркнул, что ни одна должность следователя или прокурора не была сокращена. А сам Горбатюк продолжит расследование всех дел Майдана теперь уже в должности начальника управления специальных расследований.

Напомним, несколькими днями ранее начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подал в суд на генпрокурора Юрия Луценко. Он считает противоправными действия главы ГПУ по проверке состояния организации работы в департаменте. 

Ранее сергей Горбатюк сообщил, что на крыше гостиницы Украина на Майдане нашли пули.

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Источник: korrespondent.net

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