На Донбассе с начала года более 160 жертв – ОБСЕ

Более 160 человек стали жертвами конфликта на Донбассе с начала 2018 года. Такие данные озвучил на брифинге первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 2 августа.

"Лишь за июль месяц мы подтвердили информацию о семи жертвах. За этого год общее количество жертв составляет более 160 человек – это как раненые, так и погибшие", – сказал он.

Хуг отметил, что СММ ОБСЕ фиксирует такое же количество нарушений режима прекращения огня, как это было до "хлебного перемирия", вступившего в силу 1 июля.

"После подтверждения приверженности режиму прекращения огня с 1 июля миссия (ОБСЕ – ред.) зафиксировала сокращение нарушений режима прекращения огня. Но затем за весь месяц миссия зафиксировала 15 тыс. нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений, который был до 1 июля", – сказал он.

По словам Александра Хуга ситуация на Донбассе "нестабильная и непрогнозируемая".

"Причины, по которым до сих пор не прекращается насилие – близкое соотношение позиций и наличие тяжелого вооружения, которое давным-давно должно было быть отведено", – резюмировал он.

В начале июля ОБСЕ заявила о 150 пострадавших мирных жителях на Донбассе в этом году. Тогда уточнялось, что 29 человек погибли и еще 121 был ранен. В частности, за этот год 15 человек погибли из-за срабатывания мин или неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что с 2014 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net