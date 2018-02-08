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02. 08. 2018

На Львовщине подростки попали в реанимацию с алкогольным отравлением

Двоих подростков из Жовковского района госпитализировали в больницу с алкогольным отравлением. Об этом сообщает управление Нацполиции в Львовской области в четверг, 2 августа.

Отмечается, что в одном из сел 13-летние дети употребляли алкоголь во время празднования дня рождения своего друга. После этого им стало плохо, их отвезли в реанимацию, а уже медики сообщили об инциденте в полицию.

У подростков диагностировали алкогольное отравление. После оказания медицинской помощи их отпустили домой и передали родителям.

Полиция намерена привлечь родителей к административной ответственности из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей (ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Напомним, похожий инцидент произошел на Львовщине в мае прошлого года. Но тогда в больницу попали семь подростков.

А в России 16-летний подросток умер после третьей бутылки водки, выпитой в День защитника отечества. Вместе с ним выпивали его двое 14-летних приятелей.

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Источник: korrespondent.net

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