В Сумах найден застреленным чиновник горсовета

В Сумах нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 2 августа.

"Сегодня в 19.12 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от 58-летнего отца о том, что он пришел в гости к своему сыну, которого обнаружил мертвым", – говорится в сообщении.

Установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома по улице Льва Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, работники кинологической службы.

Отмечается, что погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского горсовета. В 2014 году баллотировался на должность мэра.

По информации местного издания UA Сумы, погибшего зовут Анатолий Жук. Об этом в комментарии сказал старший инспектор сектора коммуникаций управления Нацполиции Владимир Крупецких

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Источник: korrespondent.net