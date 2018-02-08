За полгода отравились более 47 тысяч украинцев

За шесть месяцев 2018 года в Украине острые кишечные инфекции диагностировали у 47256 человек. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook в четверг, 2 августа.

"В целом в Украине за последние полгода острыми кишечными инфекциями, куда входят пищевые отравления (не включая ботулизм и отравления грибами) заболели 47256 человек. Отдельно на сальмонеллезные инфекции за этот период заболели 3046 украинцев", – сообщила Супрун.

Она отметила, что в жаркую погоду любая уличная еда является потенциально опасной для здоровья.

"Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно приобрести в киоске или уличной ярмарке всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены в каких условиях он хранился и готовился. Прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза", – добавила глава Минздрава.

Напомним, 30 июля стало известно об отравлении шаурмой в Киеве. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, однако их число начало стремительно расти и достигло семи десятков. Установлено, что 33 пострадавших ели шаурму, купленную в МАФе возле станции метро Дарница.

Позже чиновники сообщили, что в Киеве начитывается около 1,5 тысяч нелегальных передвижных точек быстрого питания. Разрешение на работу в столице имеют только 62 точки фастфуда. На них есть специальные голограммы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net