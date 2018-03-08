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03. 08. 2018

Жителям Венесуэлы впервые за 15 лет разрешили покупать валюту

 
В Конституционной ассамблее Венесуэлы приняли решение разрешить гражданам страны менять валюту, сообщает Reuters.
 
По мнению властей, такая мера позволит ослабить давление на экономику в условиях инфляции, которая приближается к миллиону процентов.
 
Для обмена валюты будут созданы специальные отделения, которым будет выдана государственная лицензия на эту деятельность. 
 
Пока покупка иностранной валюты карается в Венесуэле по уголовному кодексу, такой деятельностью может заниматься только Центробанк.

Этот запрет действовал с 2003 года по инициативе президента Уго Чавеса, который надеялся таким образом остановить уход капиталов из страны.
 
Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро привязал боливар к криптовалюте Petro.

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Источник: korrespondent.net

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