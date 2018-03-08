У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Папуа – Новой Гвинеи, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 118 километрах к северо-востоку от населенного пункта Андроган.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, 29 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, в результате которого погибли 14 человек.
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Источник: korrespondent.net
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