Россия недовольна моей победой на выборах – Трамп

Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия недовольна тем, что он победил на выборах 2016 года. Об этом он сказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, передает Fox News.

Однако, по его словам, он провел отличную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки и "хорошо с ним поладил".

"Мы хорошо поладили. Между прочим, это хорошо, а не плохо, это очень хорошо", – отметил Трамп, добавив, что Россия "очень недовольна" его победой на выборах.

Президент США также в очередной раз раскритиковал американские СМИ, которые, по его мнению, ожидали от встречи с Путиным "боксерского поединка", а не дипломатии.

Напомним, ранее Трамп обратился к генпрокурору Джеффу Сешнсу с призывом прекратить расследование против вмешательства РФ в президентские выборы в США.

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Источник: korrespondent.net