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03. 08. 2018

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае


В китайской центральной провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 14 километров в 384 километрах к северу от населенного пункта Нагчу.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

В Греции произошло сильное землетрясение

Ранее сообщалось, что у побережья Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Источник: korrespondent.net

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