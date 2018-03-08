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03. 08. 2018

Трамп назвал большую часть СМИ "врагами народа"


Президент США Дональд Трамп поддержал свою дочь Иванку, которая заявила, что СМИ не являются "врагами народа". По его словам, к этой категории стоит относить только "фейковые новости", которыми являются большая часть изданий. 
 
"Они спросили мою дочь Иванку, являются ли СМИ врагами народа. Она корректно ответила нет. Это фейковые новости, которые представляют из себя большая часть средств массовой информации, являются врагами народа", – написал Трамп в Twitter.
 
Ранее на мероприятии Axios дочь президента США спросили, верит ли она в то, что СМИ – "враги народа". Она ответила отрицательно, отметив, что про нее не всегда писали достоверно.

Трамп обрушился с критикой на "фейковые" новости
 
Напомним, ранее Трамп заявил, что СМИ, которые занимаются распространением фейковых новостей, исчезнут через семь лет.

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Источник: korrespondent.net

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