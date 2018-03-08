Итоги 02.08: Скандал в приюте, ЧП с туристами



В РФ разработали новый маршрут Северного потока-2 в обход Дании

Компания Nord Stream – 2 AG, являющаяся оператором проекта Северный поток- 2, разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream-2 AG не требуется дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта – она составляет 9,5 млрд евро", – сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Лейтнер.

ГПУ завершила расследование в отношении Савченко и Рубана

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил завершение следствия в отношении народного депутата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана. По его словам, прокуратура располагает всеми необходимыми доказательствами вины подозреваемых.

На полигоне под Киевом силовики продемонстрировали арсенал якобы изъятого оружия и боеприпасов у Рубана, которые он в сговоре с Савченко намеревался использовать для теракта в центре Киева.

Украина резко сократила импорт газа из ЕС

За семь месяцев 2018 года Украина сократила импорт природного газа на 31,5%, или на 2,56 млрд куб. м, – до 5,578 млрд куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.

За указанный период было импортировано 3,57 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 0,43 млрд куб. м и 1,57 млрд куб. м, соответственно.

Патриарх Филарет решил отобрать все храмы УПЦ МП

После признания единой Украинской православной церкви вся недвижимость Московского патриархата перейдут в собственность УПЦ. Об этом предстоятель УПЦ КП –патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

"Государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра –и одна, и вторая –будут переданы украинской церкви", – подчеркнул он.

В УПЦ МП назвали такие заявления "абсурдными и нелепыми с юридической точки зрения".

В детском приюте на Волыни разгорелся сексуальный скандал

У десяти детей приюта в городе Рожище Волынской области обнаружили следы побоев и крови на одежде. Еще трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Руководителя детского приюта отстранили. В отношении него избирается мера пресечения.

Украинские туристы второй день не могут вылететь из Италии

Украинские туристы не могут вылететь с итальянского Ремини в Одессу. Авиарейс ANR5992, который 1 августа должна была выполнить компания YanAir, перенесен на 3 августа, сообщил туроператор Join Up.

Также перенесен день вылета рейса ANR5991 в обратном направлении – Одесса-Римини. Рейсы отложены из-за неких технических причин, о которых сообщили в авиакомпании.

ГПУ завершила расследование расстрелов на Майдане

Следствие по делу расстрелов людей на Майдане в феврале 2014 фактически завершено, хотя еще ожидаются окончательные экспертизы, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Кроме того, фактически по всем высокопоставленным чиновникам времен президентства Виктора Януковича получено разрешения судов на проведение специального (заочного) расследования.

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Источник: korrespondent.net