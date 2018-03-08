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03. 08. 2018

Сутки в зоне ООС: ранены четверо военных

За прошедшие сутки, 2 августа, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Ранения получили четверо бойцов ВСУ, сообщает в пятницу, 3 августа, пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

В частности, по данным штаба, огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино. Также были обстреляны позиции ВСУ у Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

«За прошедшие сутки в ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения», - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения ООС сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, ранения получили трое бойцов ВСУ.

Перед этим сообщалось, что на Донбассе один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва во время инженерной разведки.

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Источник: korrespondent.net

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