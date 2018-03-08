Нападение с кислотой в Херсоне: пострадавшая готова сотрудничать с полицией

Исполняющая обязанности управляющей делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием после того, как ее облили серной кислотой. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В частности, правоохранители сообщают, что Гандзюк согласилась предоставить известную ей информацию, которая может помочь раскрыть преступление.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин призвал возможных очевидцев или свидетелей обращаться в полицию и сообщать информацию, которая будет способствовать раскрытию этого нападения.

«Мы поддерживаем работу журналистов и активистов, которые пытаются собственными силами установить обстоятельства происшествия и занимаются распространением информации по этому поводу. Однако мы обращаемся к общественности: если есть какая-то информация, которая поможет полиции в раскрытии этого преступления и привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством - сообщать эту информацию правоохранительным органам», - отметил Аброськин.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк.

Согласно полученному заключению экспертов, против Гандзюк применили концентрированную серную кислоту. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью.

Накануне пострадавшую привезли в Киевский ожоговый центр. Полиция предоставила охрану Екатерине Гандзюк. У пострадавшей ожоги 40% тела.

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Источник: korrespondent.net