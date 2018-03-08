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03. 08. 2018

Болгария ужесточает визовый режим

Болгария ужесточила визовый режим с 1 августа 2018 года в связи с решением Совета ЕС в отношении Болгарии и Румынии, которые действуют в рамках Шенгенского законодательства. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Болгарии.

В связи с этим, с августа текущего года лицам, которым запрещено находиться в странах Шенгена, будут отказывать во въезде в Болгарию.

Граждане стран вне ЕС, которые уже находятся на территории Болгарии и имеют запрет на въезд, будут депортированы.

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Ранее стало известно, что Болгария выступает за закрытие внешних границ Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net

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