Болгария ужесточает визовый режим

Болгария ужесточила визовый режим с 1 августа 2018 года в связи с решением Совета ЕС в отношении Болгарии и Румынии, которые действуют в рамках Шенгенского законодательства. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Болгарии.
В связи с этим, с августа текущего года лицам, которым запрещено находиться в странах Шенгена, будут отказывать во въезде в Болгарию.
Граждане стран вне ЕС, которые уже находятся на территории Болгарии и имеют запрет на въезд, будут депортированы.
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Ранее стало известно, что Болгария выступает за закрытие внешних границ Евросоюза.
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Источник: korrespondent.net
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