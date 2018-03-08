ООН направила в ДНР очередной гуманитарный груз

На оккупированный Донбасс доставили две тонны пластиковых канистр и цистерн от Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в пятницу, 3 августа.

По данным пограничников, через пункт пропуска Новотроицкое Донецкой области на временно оккупированную территорию выехали 2 грузовых автомобиля от ООН с грузом пластиковых канистр и цистерн общим весом 1 970 кг.

Также сообщается, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме.

Ранее благотворительные организации отправили 15 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной части Донбасса.

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Источник: korrespondent.net