Американские санкции рекордно обвалили турецкую лиру

Турецкая лира упала до рекордно уровня после того, как США ввели санкции против двух турецких министров, сообщает Reuters.

"Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня до 5 за доллар в четверг после того, как Вашингтон наложил санкции на двух министров президента Тайипа Эрдогана по делу судебного процесса над пастором США, обвиняемым в поддержке терроризма", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, торги отразили растущую обеспокоенность инвесторов по поводу напряженности в отношениях Анкары и Вашингтона.

Лира достигла рекордно низкого отношения к доллару (5.0934 лиры за 1 доллар США), но позже восстановилась к отметке 5.06018.

Как сообщалось, с 1 августа Минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в деле американского пастора Єндрю Брансона, обвиняемого в поддержке терроризма в Турции.

Анкара пообещала ответить на действия Вашингтона.

Напомним, в 2017 году турецкая лира продемонстрировала худшие результаты среди всех мировых валют.