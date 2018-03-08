Филарет отрицает свои слова об имуществе УПЦ МП

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что после признания единой украинской православной церкви никто не намерен захватывать имущество УПЦ МП. Об этом он заявил после своих слов о том, что у Московского патриархата нет собственности в Украине.

"Никакого насилия после Томоса не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и теперь", - подчеркнул он.

Филарет подчеркнул, что "захватывать Лавру" никто не пойдет - это провокация.

По его словам, храмы и имущество принадлежат общинам, парафиям, которые входят в структуру патриархата. И у общин есть право свободно перейти в другой патриархат и имущество тоже переходит вместе с ними.

"Мы на деле показали, что сами против насилия в вопросе Лавры и тех, кто хочет совершать насилие якобы в пользу Украинской церкви, - мы разоблачаем и осуждаем", - сказал патриарх.

Он также добавил, что позиция церкви такова: когда больше чем две трети общины решили на общем собрании, что надо перейти из одного патриархата к другому, то имущество общество должно сохранять за собой, а меньшинство имеет право построить себе другой храм или оборудовать помещение.

"Если решило простое большинство, две трети, тогда нужно проводить поочередное богослужение, чтобы имели право пользоваться храмом обе части бывшей одной общины - и большинство, и меньшинство", - отмечается в комментарии главы УПЦ КП.

Ариепископ УПЦ КП Евстратий Зоря также заявил, что заголовки в СМИ, что "УПЦ заберет у Московского патриархата всю недвижимость" неправдивые и таких слов Филарет сказать не мог.

Ранее Филарет заявил, что после признания единой украинской православной церкви все храмы, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ КП. Он отмечал, что собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви.

В УПЦ МП заявления Филарета считают "абсурдными и нелепыми с юридической точки зрения.

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Источник: korrespondent.net