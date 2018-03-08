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03. 08. 2018

Американец приплыл на Чукотку и попросил политическое убежище

Гражданин США приплыл на лодке с Аляски к берегам России, его задержали пограничники Чукотки. При этом он попросил политическое убежище, сообщает в пятницу, 3 августа, Интерфакс со ссылкой на источник.

"Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил поплыть из США в Китай. Но попал в Россию", - рассказал собеседник.

По словам источника, американца задержали 1 августа в Чукотском селе Лаврентия, но вскоре его переправят в Анадырь. При этом собеседник отметил, что у гражданина США может быть психическое расстройство личности.

Как сообщается, генконсульство США во Владивостоке занялось вопросом задержания американского гражданина.

"Мы в курсе ситуации. Мы работаем с местными властями и предоставляем консульские услуги", - сказал представитель дипмиссии.

Напомним, россияне чаще всех просят убежища в Польше.

Перед этим сообщалось, что российский оппозиционер получил политическое убежище в ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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