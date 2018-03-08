Псевдополицейские похищали и пытали людей

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 9 членов вооруженной банды. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, нападавшие совершали разбои, используя полицейскую форму.

При этом злоумышленники лишали свободы потерпевших и применяли физическое насилие. Установлена сумма материального ущерба - более 11 миллионов гривен.

В полиции отметили, что участники банды совершали разбойные нападения на предприятия и людей на протяжении 2015-2017 годов.

"Действовали на территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областях. Полицейские установили причастность участников банды к шести таким эпизодам, в частности, и нападение на ювелирного предпринимателя", - добавили в пресс-службе.

В каждом нападении злоумышленники применяли физическое насилие к потерпевшим и угрожали огнестрельным оружием. Кроме того, разбои сопровождались незаконным лишением свободы потерпевших.

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После задержания девятерых участников вооруженной банды было выявлено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Сейчас еще один, десятый установленный участник банды находится в розыске.

Ранее в Харькове двое полицейских избили мужчину в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский. Позже стало известно, что правоохранителей уволили.

Также уголовное дело из-за превышения служебных полномочий открыли на троих патрульных Мариуполя.

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Источник: korrespondent.net