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03. 08. 2018

Эйфелеву башню открыли для туристов после забастовки персонала

Эйфелева башня, которая в течение двух дней была закрыта из-за забастовки персонала, в пятницу вновь открыта для посещения.

"В пятницу, 3 августа, Эйфелева башня открыта и принимает посетителей с 9:00 утра до полуночи", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter, посвященном работе Эйфелевой башни.

Башня была закрыта во второй половине дня в среду, 1 августа, из-за забастовки персонала. Недовольство работников связано с огромными очередями у входа, которые стали возникать после того, как компания-оператор башни увеличила количество предпродаж билетов на определенное время посещения монумента и выделила для посетителей с такими билетами отдельные лифты. В результате у других лифтов стали скапливаться длинные очереди из тех, кто покупает билеты в порядке обычной очереди в день посещения.

Между тем, местные СМИ сообщают, что в пятницу утром рядом с достопримечательностью вновь наблюдались длинные очереди из желающих посетить Эйфелеву башню.

Недавно в Эйфелеву башню попала молния.

Источник: korrespondent.net

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