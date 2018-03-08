Лента RSS
Подписаться на ленту
03 августа 2018, пятница, 11:41
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,33
03. 08. 2018

В Коста-Рике задержали судно с двумя тоннами кокаина

У берегов Коста-Рики правоохранители задержали судно с двумя тоннами кокаина. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает газета La Nacion.

Отмечено, что судно с тремя моряками 43, 47 и 59 лет из Колумбии находилось в 80 милях от города Кепос в провинции Пунтаренас. На судне было обнаружено две тысячи пакетов с кокаином весом один килограмм каждый.

 
Фото: nacion.com

Сейчас моряки и судно арестовано, наркотики конфискованы.

По словам главы Министерства общественной безопасности Коста-Рики Майкла Сото, с начала года правоохранители изъяли более 17 тонн кокаина.

Напомним, ранее в ООН заявляли, что кокаин и опиум производятся в рекордных объемах.

Перед этим сообщалось, что в Испании полиция обнаружила почти девять тонн кокаина в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в одном контейнере.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: "Тебе сахар в кофе положить?", а он ответил: "Ложь".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Белорусская АЭС

Нужна ли по-прежнему Беларуси АЭС?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.