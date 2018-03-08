Новейшие вертолеты украинского производства имеют хорошие перспективы в использовании для нужд как безопасности, так и в гражданском секторе страны. Об этом в пятницу, 3 августа, сказал секретарь СНБО Александр Турчинов во время посещения предприятий-производителей вертолетов Вибстон Аэро и Чезара, сообщает пресс-служба ведомства.

"Кроме сектора безопасности и обороны, вертолетное производство является очень перспективным направлением для гражданского сектора. Легкие вертолеты - мобильные и быстрые, могут решать проблему транспортного сообщения. Пора посмотреть на вертолет как на обычное и эффективное транспортное средство", - сказал он

По словам Турчинова, молодые перспективные конструкторы и инженеры создают легкие многоцелевые вертолеты, которые "могут использоваться в пограничных войсках, в ГСЧС для обнаружения и локализации чрезвычайных ситуаций, для разведки и выполнения боевых задач тактического уровня в Вооруженных силах и др.".

В то же время секретарь СНБО акцентировал внимание на неготовности отечественной инфраструктуры для широкого использования вертолетов как транспортных средств, что "при желании можно быстро изменить".

Cмотрите фотогалерею: Турчинов очертил перспективы украинских вертолетов

"В Украине много проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно трудно и медленно. Но небо у нас соответствует лучшим европейским стандартам без инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги. Поэтому легкие вертолеты могут быть востребованы на внутреннем рынке, причем цена, которую предлагают украинские производители, на порядок ниже зарубежных аналогов. Уже сегодня эти вертолеты "по карману" среднему предприятию", - подытожил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что Украина и Франция подписали контракт на поставку вертолетов. Контракт дает возможность получить 55 современных вертолетов, которые будут использоваться в системе безопасности. Сумма сделки составит 555 млн евро.

Ожидается, что первые четыре вертолета Super Puma компании Airbus Helicopters прибудут в страну до конца 2018 года.

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Источник: korrespondent.net