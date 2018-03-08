Украинца Костенко выпустили из колонии в России

Крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области РФ Денис Шадрин, который встречал Александра, передает в пятницу, 3 августа, Громадське.

"Вышел Александр в 10:54. Встречали его члены наблюдательной комиссии - Артур Абашев и я", - рассказал Шадрин.

По его словам, дальше Костенко через Москву поедет в Киев.

Как уточняется, украинец отбыл свое наказание, его освободили по истечению срока заключения.

По словам Шадрина, Костенко опасается, что после освобождения ему в РФ могут подбросить наркотики и снова осудить.

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Советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина в комментарии изданию сообщила, что консул Украины пока не сообщал информации о Костенко, хотя у уполномоченного этим вопросом занимаются.

"Мы эту информацию собираем. Ранее говорили о том, что его могут освободить или 3 или 5 числа. Мы обязательно позже дадим об этом полную информацию", - пообещала Мячина и добавила, что пока не может прокомментировать детали того, как в Украине дальше заниматься вопросом Костенко и какую ему окажут помощь.

Напомним, крымчанин Александр Костенко был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, после чего его вывезли из Крыма в российскую исправительную колонию №5 в городе Кирово-Чепецк. Костенко не признал своей вины. Его осудили якобы за причинение увечья сотруднику крымского Беркута в Киеве.

Крымская правозащитная группа сообщала, что отец Костенко публично сообщил о пытках, которым подвергся его сын, после чего пропал без вести, мать и брат продолжают жить в Симферополе.

В конце июня 2018 года Александр Костенко угрожал нанести себе увечья из-за взысканий, которые к нему применяют в тюрьме.

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Источник: korrespondent.net