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03. 08. 2018

На Закарпатье блокируют дороги к словацкой границе

Жители Нового района и Сторожницы Закарпатской области перекрыли дорогу к населенным пунктам, которые ведут в направлении словацкой границы. Об этом в пятницу, 3 августа. сообщает Голос Карпат.
 
Отмечается, что причиной блокирования дорог стал продолжительный ремонт улицы, которая соединяет Ужгород и близлежащие села.
 
"Жители в течение года не могут нормально добраться домой и выйти на прогулку с детьми. На ремонт этого отрезка неоднократно жаловались и предприниматели, которые осуществляют здесь свою деятельность", - говорится в сообщении.
 

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье блокируют дороги к словацкой границе

 
Отметим, в последние дни дороги часто перекрывают в Одесской области. 1 августа трассу между Одессой и Измаилом блокировали местные жители, которые протестовали против действий местной власти, которая передала в аренду их землю.
 
Днем ранее из-за аналогичной проблемы жители Болградского района перекрыли две трассы: Одесса - Рени и Одесса - Болград.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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