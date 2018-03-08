Жители Нового района и Сторожницы Закарпатской области перекрыли дорогу к населенным пунктам, которые ведут в направлении словацкой границы. Об этом в пятницу, 3 августа. сообщает Голос Карпат.

Отмечается, что причиной блокирования дорог стал продолжительный ремонт улицы, которая соединяет Ужгород и близлежащие села.

"Жители в течение года не могут нормально добраться домой и выйти на прогулку с детьми. На ремонт этого отрезка неоднократно жаловались и предприниматели, которые осуществляют здесь свою деятельность", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье блокируют дороги к словацкой границе

Отметим, в последние дни дороги часто перекрывают в Одесской области. 1 августа трассу между Одессой и Измаилом блокировали местные жители, которые протестовали против действий местной власти, которая передала в аренду их землю.

Днем ранее из-за аналогичной проблемы жители Болградского района перекрыли две трассы: Одесса - Рени и Одесса - Болград.

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Источник: korrespondent.net