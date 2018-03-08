ДТП на Херсонщине: тело водителя из авто доставали спасатели

Смертельное ДТП произошло вечером в четверг, 2 августа на трассе Каховка - Новая Каховка. Один человек погиб, еще несколько получили ранения, сообщается в группе Рятувальники Каховщини в Facebook.
Сообщение об аварии поступило около 22:30. Как стало известно, на дороге столкнулись два автомобиля. Водитель ВАЗ 21099 погиб на месте. Спасателям пришлось освобождать его тело из смятого автомобиля.
Второму водителю и пассажирам обеих машин понадобилась срочная госпитализация. Причины ДТП выясняются.
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Напомним, минувшей ночью в Мариуполе авто влетело в отбойник. Два человека погибли.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области России при столкновении грузовика КамАЗ и микроавтобуса Volkswagen Transporter погибли шесть жителей Луганской области и двое пострадали.
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Источник: korrespondent.net
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