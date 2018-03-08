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03. 08. 2018

В Греции поезд врезался в железнодорожную станцию

В греческом городе Лариса пассажирский поезд сошел с рельсов и протаранил здание станции. Во время аварии две женщины получили травмы. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает Ekathimerini.

По предварительным сообщениям, инцидент произошел после того, как были переведены стрелки, в результате чего поезд изменил направление движения.

Одна из пострадавших женщин, работница железнодорожной компании OSE, была внутри вагона во время инцидента. Обе травмированных госпитализированы.

Судя по фото, в результате столкновения и поезд и станция получили повреждение.

Пока неизвестно, сколько всего пассажиров было в поезде в момент аварии.

 
 

К слову, похожая авария произошла пару лет назад в США. Тогда поезд врезался в станцию, в результате чего сотни людей пострадали.

А несколько дней назад под Киевом поезд врезался в Renault. Погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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