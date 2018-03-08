В Йемене при авиаударе погибли 55 человек

Число погибших в результате авиаударов по йеменскому порту в Красном море возросло до 55 человек. Как сообщает издание Aljazeera, ссылаясь на заявление министерства здравоохранения повстанцев-хуситов, среди погибших - женщины и дети.

"По меньшей мере 55 человек, в т. ч. женщины и дети, были убиты в йеменском порту в Ходейде в Красном море в результате авиаударов альянса Саудовской Аравии с Объединенными Арабскими Эмиратами в борьбе с повстанцами Хути", - отмечает издание.

Кроме того, по данным Минздрава повстанцев, ранения получили по меньшей мере 124 человека.

Подчеркивается, что авиаудары буди нанесены по городскому госпиталю и рыболовному порту.

Издание отмечает, что местные органы не справляются с большим количеством жертв, а водители машин скорой помощи опасаются перевозить раненых в Сани или другие провинции из-за вероятности стать следующей целью авиаударов.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади и его правительству в восстановлении конституционного строя в стране.

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Источник: korrespondent.net