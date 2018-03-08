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03. 08. 2018

В Киевской области на предприятии погиб машинист

На предприятии Укрзализныця в Киевской области погиб машинист наземного оборудования 1976 года рождения. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам труда (Гоструда) в пятницу, 3 августа.

"Во время уборки просыпей гранитного отсева в сортировочном цехе №2 на работающем конвейере №16, был затянут за одежду и зажат между приводным и натяжным барабанами", - отметили в ведомстве.

Трагедия случилась 1 августа в 23.15, в ведомство сообщили 2 августа.

По данным Гоструда, в Броварском филиале по эксплуатации газового хозяйства по газоснабжению и газификации Киевоблгаза в помещении административного здания неизвестными лицами было распылено неизвестное вещество, в результате чего заместитель директора 1985 г.р. и начальник участка 1968 г.р. отравились. Инцидент произошел 1 августа в 16.19, сообщили о нем в ведомство 2 августа.

Недавно в Кривом Роге произошел несчастный случай на производстве, в результате которого погиб рабочий.

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Источник: korrespondent.net

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