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03. 08. 2018

Украина запретила въезд 740 иностранцам

Украина запретила въезд на свою территорию 740 гражданам других государств, которые ранее незаконно посещали временно оккупированные территории. Об этом в пятницу, 3 августа сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

"Нарушение порядка въезда на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и в Донецкой и Луганской областях через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предполагает уголовную и административную ответственность", - отмечают в ГПСУ.

В ведомстве подчеркнули, что эти территории являются неотъемлемой частью Украины, на которые распространяется действие Конституции и законов Украины.

Также в ведомстве сообщили, что с начала года сотрудники Госпогранслужбы составили протоколы на 600 человек за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию.

Напомним, в марте пограничники сообщали, что въезд в Украину запрещен более 500 россиянам.

В свою очередь СБУ за три года запретила въезд в Украину более 300 иностранцам.

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Источник: korrespondent.net

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