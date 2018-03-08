Без газа и F-35. Конфликт между США и Турцией

Кризис в отношениях США и Турции усиливается: после приостановки поставок истребителей F-35 американский Минфин ввел санкции против турецких министра юстиции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу.

Реальный эффект санкций невелик, однако эти ограничения создают важный прецедент: США впервые ввели санкции против страны-члена НАТО.

К тому же, Турция на протяжении многих десятилетий была одной из главных союзниц Вашингтона в регионе. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Почему США ввели санкции

Вашингтон ввел санкции из-за нежелания Анкары выпустить арестованного в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Как следует из заявления Минфина США, попавшие под санкции турецкие силовики Гюль и Сойла "играли ведущую роль в организациях, ответственных за арест и задержание" Брансона, арестованного.

Министр финансов США Стивен Мнучин особо подчеркнул, что инициатором введения санкций стал лично американский президент Дональд Трамп. По его словам, глава Белого дома добивается "немедленного освобождения" пастора Брансона - "жертвы необъективного и несправедливого задержания турецкими властями".

Госсекретарь Майк Помпео уточнил, что санкции ввели после интенсивных переговоров Трампа с турецким лидером Реджепом Эржоганом, которые ни к чему не привели.

Американские санкции против Абдулхамита Гюля и Сулеймана Сойлу были введены в рамках так называемого глобального акта Магнитского, принятого конгрессом США в 2016 году и позволяющего вводить ограничительные меры против организаций и частных лиц государств, нарушающих права человека по всему миру.

Министрам Гюлю и Сойлу теперь будет запрещен въезд в США, их американские активы будут заморожены, при этом гражданам США будет запрещено иметь с ними какие-либо деловые связи.

В заявлении МИД Турции говорится о готовящихся ответных мерах.

"Пропорциональный ответ на такое агрессивное отношение будет дан незамедлительно. Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что она не может достичь своих незаконных требований с помощью такого метода", - заявили в МИД.

3 августа стало известно, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Чаушоглу отметил, что Соединенные Штаты и Турция договорились о тесном взаимодействии для решения вопросов между странами.

Пастора арестовали в 2016 году, обвинив в связях с турецким проповедником и общественным деятелем Фетхуллахом Гюлленом, который в настоящее время проживает в США.

Гюллена в Турции называют идейным вдохновителем и одним из организаторов попытки государственного переворота, которая была предпринята летом 2016 года.

Американский пастор жил в Турции более 20 лет и не представлял угрозы для турецких властей.

Эксперты предполагают, что Анкара пытается таким образом вести торг с Вашингтоном по вопросу экстрадиции Гюллена.

Новое слушание дела Брансона намечено на 12 октября. В случае вынесения ему обвинительного приговора Эндрю Брансон может быть приговорен к 35 годам тюрьмы. Однако в конце июля Брансона перевели под домашний арест, что можно считать сигналом Вашингтону.

Ухудшение отношений Анкары и Вашингтона

Отношения обострились после попытки госпереворота в Турции в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама. Вашингтон отказался выдать Анкаре Гюлена.

Другая претензия к Вашингтону состояла в поддержке сирийских курдов в их борьбе с террористами Исламского государства в Сирии.

Анкара опасалась создания самостоятельного курдского образования на границе с Турцией, в результате которого мог обостриться курдский сепаратизм на ее собственной территории.

С приходом Трампа ситуация не улучшилась. Гюлен все еще в америке, а в Сирии возникла угроза столкновения американских и турецких военных.

Через год после ареста пастора были задержаны несколько сотрудников посольства США с турецким гражданством. Их заподозрили в связях с участниками неудавшегося мятежа. Всего за время чрезвычайного положения, объявленного в Турции в связи с попыткой переворота и действовавшего в течение двух лет, под арест попали 160 тысяч человек.

В ответ США приостановили выдачу виз гражданам Турции.

Опасения также вызывают планы Анкары закупить у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Администрация Обамы вывезла из Турции ракеты Patriot для проведения технических работ. Ракеты на место так и не вернулись.

Контракт с РФ был подписан в конце 2017 года, поставки должны начаться в 2019. Российская техника не стоит на вооружении стран НАТО, и чиновники альянса опасаются "непредсказуемых последствий" ее использования.

Пытаясь сорвать оружейный контракт между Москвой и Анкарой, конгресс США грозит в случае получения Анкарой С-400 отказать ей в поставке более чем ста истребителей пятого поколения F-35 на общую сумму 10 миллиардов долларов.

Еще одним поводом для конфликта стал инициированный администрацией Трампа перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что означает признание последнего в качестве израильской столицы. Анкара высказалась резко против переезда посольства США, заявив, что не откажется от поддержки палестинцев.

29 июля Эрдоган заявил, что, несмотря на союзнические отношения с США, Турция не присоединится к американским санкциям против Тегерана и не откажется от иранских энергоносителей.

"Я говорил Обаме и повторил Трампу, что Турция покупает у Ирана газ. Если остановить закупки, кто будет поставлять газ Турции?", - сказал турецкий лидер.

Последствия конфликта Эрдогана с Трампом

Западные эксперты полагают, что возможности турецкого президента крайне ограничены: страна переживает экономический спад, ставший одной из причин, которые заставили Эрдогана провести досрочные выборы, не дожидаясь падения своей популярности.

В июле инфляция достигла рекордных за полтора десятилетия 15 процентов, на 20 процентов с начала года упала турецкая лира. Многие крупные банки оказались на грани разорения, в тяжелом положении находятся корпорации.

На новость об американских санкциях турецкие рынки отреагировали новым падением. Турецкая лира 2 августа упала до рекордного минимума. С начала года национальная валюта обесценилась более чем на 30 процентов.

США, будучи одним из ключевых партнеров Турции, имеют большие возможности для экономического давления. Кроме того, это один из немногих вопросов, где Трамп един с конгрессом и европейскими союзниками.

Крупнейший партнер Турции - Германия, власти которой крайне критически настроены по отношению к Эрдогану.

Источник: korrespondent.net