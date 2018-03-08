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03. 08. 2018

Теракт в Афганистане: 25 жертв, 23 пострадавших

В восточном Афганистане в результате теракта погибли 25 человек, еще 23 получили ранения. Об этом сообщает AP в пятницу, 3 августа.

По данным Reuters, два террориста-смертника подорвались в шиитской мечети. Всего в мечети находились 60 человек. Происшествие произошло, в городе Гардез в провинции Пактия.

Сообщается, что количество погибших и раненых может увеличиться.

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Ранее жертвами нападения боевиков в Афганистане стали 26 человек.

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Источник: korrespondent.net

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