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03. 08. 2018

В Турции задержали 38 предполагаемых боевиков ИГИЛ

Антитеррористические подразделения полиции Стамбула в нескольких одновременных операциях задержали 38 иностранных граждан, подозреваемых в связях с террористической группировкой Исламское государство. Как сообщает Hurriyet daily news, подозреваемые занимались подготовкой терактов.

Во время рейдов по 12 адресам по всему городу полиция также обнаружила и изъяла документы и цифровые носители. Задержанных забрали на допрос в штаб-квартиру полиции Стамбула.

Как отмечается, в последние годы в терактах Исламского государства на территории Турции погибли более 300 человек. В прошлом месяце в Стамбуле по подозрению в связях с ИГИЛ задержали 43 человека.

Недавно в Турции приняли закон о безопасности для замены чрезвычайного положения.

Источник: korrespondent.net

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