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03. 08. 2018

В течение суток в Канаде разбились два самолета

Две авиакатастрофы со смертельным исходом произошли в Канаде в течение одного дня. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает Укринформ.

Первый инцидент произошел в отдаленном горном районе провинции Альберта. Во время пролета над горным хребтом легкомоторный частный самолет задел землю, после чего стал неуправляемым и скатился по склону вниз. В результате аварии погибли пилот и его единственный пассажир.

Вторая авиакатастрофа произошла на юге провинции Британская Колумбия. Там частный самолет упал в озеро. Один человек погиб и один объявлен пропавшим без вести. Еще одному пассажиру удалось выжить, однако он получил травмы.

На места обоих катастроф уже прибыли эксперты для установления причин инцидентов.

Напомним, за несколько дней до этого в Мексике потерпел крушение самолет с 101 человеком на борту.

Ранее в ЮАР разбился пассажирский самолет. В результате катастрофы пострадали около 20 человек.

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Источник: korrespondent.net

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