Стали известны подробности убийства чиновника в Сумах﻿

В Сумах представители полиции и прокуратуры провели брифинг по поводу убийства экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Об этом сообщает Данкор в пятницу, 3 августа.

Силовики сообщили, что смерть главы Департамента градостроительства и земельных ресурсов наступила вчера около 18.00. Жук был убит, когда спал на каремате во дворе своего дома.

"Незадолго до убийства в доме Анатолия Жука на втором этаже случился пожар. Что именно загорелось и почему, правоохранители не сообщили. По их словам, пожар был небольшим, и Анатолий Жук потушил его самостоятельно, после чего вышел во двор и прилег отдохнуть на каремате", – говорится в сообщении.

Пистолет, найденный на месте убийства, чешского производства CZ. Жук скончался от двух огнестрельных ранений – в спину в район сердца и в левый висок.

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства. Оно могло быть совершено на бытовой почве, а также быть заказным.

У Анатолия Жука остались жена и дочь. Где была семья во время убийства прокурор не сообщил, сославшись на тайну следствия.

Накануне в Сумах нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. О произошедшем в полицию сообщил отец Жука, который пришел к сыну в гости.

Ранее в городе Каменское взорвался микроавтобус батальона Днепр. В салоне автомобиля находился директор КП Трамвай, депутат Каменского горсовета из партии Батькивщина Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью.

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Источник: korrespondent.net