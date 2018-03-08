Насилие в приюте на Волыни: детей били так, что слышали соседи

За несколько дней до громкого скандала, в детский приют в поселке Рожище на Волыни приезжали полицейские. Их вызвали соседи, услышав детские крики о помощи. Однако дежурный не впустил правоохранителей. Об этом в пятницу, 3 августа, рассказала омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Faсebook.

"Еще 30 июля соседи, которые проживают рядом, вызвали полицию, поскольку из приюта было слышно детские крики. Во время разговора с моими сотрудниками дети сообщили, что в этот день, 30 июля, их бил дежурный по режиму и они звали на помощь. Когда полиция прибыла на место, дежурный их не впустил. Сейчас мы выясняем эту информацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Денисовой, стало известно, что устав приюта не согласован с Типовым положением о приюте для детей службы по делам детей.

Накануне омбудсмен сообщала, что в приюте проходят следственные действия. Руководителя учреждения отстранили, ему избирается мера пресечения.

Напомним, накануне Денисова сообщила, что у десяти детей приюта в поселке Рожище Волынской области обнаружили следы побоев и крови на одежде. Еще трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Позже стало известно, что в мае из приюта исчез ребенок, однако руководство сообщило об этом в полицию лишь спустя два месяца. Ребенка так и не нашли.

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Источник: korrespondent.net