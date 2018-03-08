За июль в ходе боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает издание Новинарня.

В результате боевых действий погибли пять военных, еще двое умерли от ранений, полученных до так называемого хлебного перемирия.

Издание называет имена погибших: Эдуард Федоров, Иван Борсук, Иван Мельник, Артур Безсмертный, Иван Войтенко, Юрий Дженжера и Василий Плотников.

Также сообщается, что семеро погибших за месяц являются наименьшими потерями с начала 2018 года. По данным издания, с начала года потери на Донбассе составляют 80 человек убитыми (включая добровольцев).

Cмотрите фотогалерею: Зона ООС: в июле минимальные потери с начала года

В то же время, по данным ОБСЕ, на оккупированном Донбассе за полгода погибли 29 мирных жителей, еще 132 получили ранения.

С 2014 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net