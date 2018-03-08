Китай намерен ответить США пошлинами на $60 млрд

Власти Китая объявили о планах ввести новые пошлины на американские товары размером от 5 до 25%, сообщает в пятницу, 3 августа, Bloomberg.

Общая стоимость товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины, составляет около 60 млрд долларов.

Стоит отметить, что сегодня фондовый рынок Китая сдал позиции перед фондовом рынком Японии из-за пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.

Напомним, 11 июля стало известно, что администрация Трампа подготовила новый список товаров из Китая, которые подлежат взысканию пошлин на общую сумму около 200 миллиардов долларов.

В начале июля первая партия товаров, поставляемая Китаем в США на сумму в 34 миллиарда долларов, уже попала под 25% пошлины. Пекин принял аналогичные меры в отношении американских поставок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net