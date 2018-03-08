Китай намерен ответить США пошлинами на $60 млрд

Власти Китая объявили о планах ввести новые пошлины на американские товары размером от 5 до 25%, сообщает в пятницу, 3 августа, Bloomberg.
Общая стоимость товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины, составляет около 60 млрд долларов.
Стоит отметить, что сегодня фондовый рынок Китая сдал позиции перед фондовом рынком Японии из-за пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа.
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Источник: korrespondent.net
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