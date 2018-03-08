В Польше военный избил двух американских солдат

На западе Польши польского военнослужащего арестовали за избиение двух американских солдат. Об этом сообщает Wprost со ссылкой на Окружной прокуратуру в Щецине.

"В результате избиения нанесен серьезный ущерб здоровью одного из потерпевших. Подозреваемый взят под временную стражу на три месяца", - сообщили в прокуратуре.

Второй американский солдат пострадал меньше.

Отмечается, что инцидент произошел ночью в неслужебное для военных время. По неофициальным данным, драка произошла возле одного из баров в городе Злоценец. Причина конфликта пока неизвестна.

Польскому военному грозит до восьми лет лишения свободы.

Как известно, в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи военнослужащих. Они располагают 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

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Источник: korrespondent.net