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03. 08. 2018

Власти Иерусалима одобрили расширение посольства США

Власти Иерусалима разрешили проведение работ по расширению здания посольства США в Израиле. Об этом сообщает The Times of Israel в пятницу, 3 августа.

Одобренный проект предусматривает достройку здания еще на 700 кв. м – половина из них будет находиться под землей. В здании появятся новые входы, будут расширены офисные помещения, включая зоны приема посетителей.

Мэр Иерусалима Нир Баркат назвал это решение еще одним шагом для определения роли посольства США в Иерусалиме и укрепления связей между странами.

Отмечается, что это лишь первый этап запланированного расширения на территории посольства США.

Напомним, 14 мая США открыли посольство в Иерусалиме. Это событие приурочили к празднованию 70-й годовщины основания Израиля. Перенос американского посольства из Тель-Авива вызвал массовые столкновения в секторе Газа.

Вскоре в Иерусалим были перенесены посольства Гватемалы и Парагвая.

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Источник: korrespondent.net

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