Стали известны специальности с самыми высокими проходными баллами

Наибольшее количество баллов от абитуриентов требовалось для поступления на специальность Стоматология. На втором месте оказалось Международное право. Такие данные в пятницу, 3 августа, опубликовала пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В сообщении говорится о результатах вступительной кампании 2018 года по широкому конкурсу на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления).

Так, в топ-10 специальностей с самым высоким проходным баллом попали Стоматология, Международное право, Международные отношения, Международные экономические отношения, Журналистика, Политология, Менеджмент социокультурной деятельности, История и археология.

Кроме того, значительное количество баллов требовалось для поступления на ряд филологических специализаций - китайский, шведский, японский и другие языки. Чтобы поступить на указанные специальности нужно было набрать более 185 баллов.

Топ-10 специальностей по проходным баллам

Стоматология - 193,494 (МЗ) и 188,552 (МОН);

Международное право - 193,35;

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 192,066;

Менеджмент социокультурной деятельности (МОН) - 188,598;

Международные экономические отношения - 186,711;

Журналистика (МОН) - 186,252;

Политология - 186,05;

История и археология - 184,55;

Фармация, промышленная фармация (МЗ) - 184,391;

Культурология (МОН) - 184,288

Ранее в Министерстве образования назвали топ-5 специальностей у абитуриентов в 2018 году.

Напомним, в этом году на бюджет вузов зачислили 59 тысяч абитуриентов.

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Источник: korrespondent.net