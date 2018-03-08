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03. 08. 2018

В Винницкой области нашли скифские украшения V века до н.э.

В городе Гайсин Винницкой области археологи исследовали памятник археологии местного значения - кургана Кладовая могила, в котором нашли древние украшения и элементы одежды, сообщает пресс-служба НИЦ Спасательная археологическая служба.

Отмечается, что объект не раз раскапывали и грабили "черные археологи". Однако, Спасательная археологическая служба Института археологии НАН Украины, обнаружила неизвестные до этого части древнего могильника.

Были найдены древние украшения и элементы одежды - бронзовая подвеска, ворворка и два фрагмента каменных сверления топоров позднебронзового времени.

Во время работ, которые проводились под руководством научного сотрудника Института археологии НАН Украины Богдана Сала, были установлены границы и размеры курганной насыпи, а также проведена подробная аэро- и топографическая съемка достопримечательности и ее прилегающей территории.

На основе выявленных находок и особенностей конструкции кургана археологи установили, что сооружении кургана приходится на позднескифский период, последнюю треть V - начало IV в. до н. э.

Напомним, недавно СБУ пресекла контрабанду раритетов скифского периода. Житель Днепра скрыл сорок семь предметов скифского периода в так называемых технологических полостях вагона.

Ранее в Днепропетровской области "черные копатели" повредили скифский курган.

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Источник: korrespondent.net

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